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11 августа, 16:14

Кухарчук пообещал выпить безлактозное молоко из Кубка России после победы ФК «10» в турнире

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий ФК «10» Илья Кухарчук ответил на вопрос «СЭ» о перспективах команды в FONBET Кубке России.

— Какой момент можно назвать лучшим в вашей карьере?

— Давайте поговорим после завершения моей карьеры.

— Профессиональной?

— А матч 1-го раунда был не профессиональным?

— Кубок России — профессиональный турнир, но в нем выступают и любительские команды.

— Ну и что. Турнир-то профессиональный. Вдруг мы Кубок выиграем? И тогда, наверное, это будет точно значимое событие.

— Вы готовы выиграть?

— Конечно. Плох тот спортсмен, который не хочет стать чемпионом.

— Владелец «2Drots» заявил, что его клуб выиграет Кубок России.

— Значит, вдвоем выиграем.

— Придется делить.

— Мы выиграем, потом они выиграют.

— Многие задаются вопросом, почему из этого кубка нельзя выпить шампанское.

— Главное — выиграть. Я вам обещаю, если мы выиграем — выпью из него безлактозное молоко!

Во вторник, 11 августа ФК «10» сыграет с петербургским «Динамо» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 (мск).

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Илья Кухарчук
Футбол
Кубок России
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