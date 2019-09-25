4:0! «Томь» унизила «Тамбов» в Кубке
«Тамбов» стал вторым представителем премьер-лиги, выбывшим из Олимп-Кубка России. В матче 1/16 финала команда Александра Григоряна разгромно уступила «Томи» — 0:4.
Ранее в 1/8 финала не смогло пробиться «Динамо», проигравшее «Лучу». «Ахмат» же смог пройти «СКА-Хабаровск» только в серии пенальти.
#ТомьТамбов — 1??:0?? pic.twitter.com/hUOmf1f35T— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2019
#ТомьТамбов — 2??:0?? pic.twitter.com/jHxE0eL1UM— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2019
#ТомьТамбов — 3??:0?? Представителя РПЛ громят в Томске pic.twitter.com/13o4lTEhiE— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2019
#ТомьТамбов — 4??:0?? Еще и пенальти в ворота команды Григоряна pic.twitter.com/3Rq2OsbCLq— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2019
Олимп — Кубок России
1/16 финала
«Томь» (Томск) — «Тамбов» — 4:0 (2:0)
Голы: Тлупов, 28 (1:0). Талалай, 36 (2:0). Сасин, 63 (3:0). Казанков, 74 — с пенальти (4:0).
«Томь»: Сиукаев, Эдиев, Горбатюк, Каленкович (Пенчиков, 80), Шурыгин, Шалаев, Калинский, Сасин (Казанков, 68), Талалай (Житнев, 80), Плетнев, Тлупов.
«Тамбов»: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Кулик, Килин (Чернышов, 46), Чуперка, Муниру (Карасев, 75), Мохаммед (Бенито, 46), Мамтов, Аппаев.
Предупреждения: Мамтов, 27. Кулик, 41. Каленкович, 61. Тлупов, 67. Рыбин, 70.
Судьи: Матюнин. Болотенков, Приходько (все — Москва).
25 сентября. Томск. Стадион «Труд».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/playoff/