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Психология лузеров. «Спартак» превратился в карлика

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 01:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «100 бед «Спартака»»

№ 8526, от 16.09.2021

15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Радость гостей и печаль хозяев после финального свистка. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Радость гостей и печаль хозяев после финального свистка. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Константин Алексеев — об унизительном поражении красно-белых в матче Лиге Европы от «Легии» на своем поле (0:1).
Спартак — Легия
Форвард &laquo;Спартака&raquo; Джордан Ларссон в&nbsp;окружении футболистов &laquo;Легии&raquo;.«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа

«Легия» — объективно слабейший соперник «Спартака» в группе Лиги Европы. Там еще есть, напомню, «Наполи» и «Лестер». А поляки в своем чемпионате в последних четырех турах проиграли трижды и теперь занимают третью строчку. С конца.

Кого еще побеждать? И ведь поляки действительно не показали ничего выдающегося. В их обороне зияли приличные дыры, в которые спартаковцы легко и свободно ныряли. Моментов для ударов из выгодных позиций возникало множество. Боруц — голкипер в авторитете, но ему уже 41 год, такого требовалось заставить попрыгать по углам. Но куда там...

Половину попыток варшавяне просто блокировали, после второй половины мяч отправлялся в небеса. Ну в крайнем случае в перекладину, как у Жиго, когда француз бил со «второго этажа» в пустой угол с пяти метров.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Руй Витория.«Команда все сделала для победы. Я не сдамся». Руй Витория — о поражении от «Легии» и своем будущем в «Спартаке»

У «Спартака» нет концентрации, уверенности, инстинкта киллера, а также психологии победителей. Той знаменитой, которая отличала красно-белых в 90-е. И на этом духе ехали еще долго. Пусть и не выигрывая трофеи, но оставаясь топ-клубом, который часто залезал в тройку лучших.

Но потихоньку с годами выветрился и он. Со всеми дрязгами и скандалами. А на его место сейчас пришла психология лузеров: медленно, но верно она охватывает всех футболистов.

Ларссон в прошлом сезоне реализовывал два момента из трех, а теперь молчит уже в десяти матчах, не забивая из выгодных и очень выгодных позиций. Пропал Соболев, который рвал и метал еще совсем недавно. Не выходит в старте сборной России некогда незаменимый там Зобнин. Поблек Промес. Затупилось острие копья у Понсе.

15&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Легия&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. В&nbsp;атаке Эсекиэль Понсе.
Игроки &laquo;Легии&raquo; празднуют забитый мяч в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;.«Добавленное время: знаем, любим». «Легия» затроллила «Спартак» в соцсетях

А как вам выход Ломовицкого? Молодого парня, который должен выпрыгивать из штанов, чтобы выгрызть место в основе. Александр же провалился.

Однако апофеоз, на мой взгляд, — действия Рассказова. Защитник, который за матч несчетное число раз обрывает атаки своей команды неточной передачей ближнему, должен компенсировать недостаток мастерства самоотдачей. И что мы видим на 90+1-й минуте, когда человек в белой форме бежит по флангу мимо Николая? Поднятую руку спартаковца — мол, алло, реф, мяч ушел в аут, давай свисти. А тот не свистит. И только спустя пару секунд, убедившись, что игра продолжается, Рассказов устремится за оппонентом. Вот только поздно: прострел — гол.

15&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Легия&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Защитник красно-белых Айртон ведет борьбу за&nbsp;мяч.«Легия» — новый позор Федуна. Между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть

Психология победителя не даст тебе вариантов — ты побежишь за мячом в любом случае. Лузеру же внутренний голос нашепчет: да зачем надрываться? Ведь сейчас покажут, что был аут, а я потрачу силы.

«Спартак» сейчас середняк РПЛ. Посмотрите в таблицу, где москвичи девятые — это в юбилейном сезоне, когда будущей весной предстоит 100-летие клуба.

И ничего не изменится, пока команда будет оставаться такой бесхребетной, какой предстала в игре с «Легией».

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