Тактическое превью центрального матча 15-го тура РПЛ

«Спартак» и «Динамо» подходят к дерби с разным настроением. У красно-белых спад, что подтверждает поражение от «Ростова» (0:1) и ничья с «Уралом» (2:2). У бело-голубых подъем, о чем свидетельствует победная серия из трех матчей, включая разгром «Локомотива» (5:1).

Последняя встреча между этими командами закончилась победой «Спартака» (2:0). Правда, с того момента изменилось многое. Красно-белые больше не играют вторым номером, лидируя в РПЛ по интенсивности прессинга (6,74 PPDA) и владению мячом (57,8%). У бело-голубых вообще новый главный тренер: Кирилла Новикова заменил Сандро Шварц.

Чего ожидать от дерби в плане тактики?

«Спартак»: вернуть реализацию

Казалось бы, одна из ключевых проблем прошлого сезона исчезла. «Спартак» забил 24 гола, а наиграл на 23,60 xG. Регулярно забивают Понсе (6 голов при 3,83 xG), Ларссон (6 голов при 5,49 xG) и Соболев (5 голов при 4,47 xG).

Однако в последних двух матчах беда с реализацией. С «Ростовом» красно-белые наиграли на гол (1,09xG), но не забили ни одного. С «Уралом» — на три (3,07 xG), но ограничились двумя, чего для победы не хватило.

При этом «Спартак» может лишиться Соболева, автора дубля в ворота екатеринбуржцев. Футболиста, с помощью которого можно варьировать тактику. Не проходят комбинации в финальной трети поля с участием Ларссона или Кокорина — делайте забросы на Соболева, имеющего лучшую статистику в команде по выигранным верховым единоборствам (5,3).

У Александра блокада коленного сустава, выявленная еще в сборной России. Кроме того, красно-белые могут потерять и основного центрального защитника Джикию, у которого дискомфорт в мышцах бедра. Это плохо не столько с точки зрения обороны (могут выйти Кутепов или Гапонов), сколько из-за развития атак. У Джикии приличный длинный пас. Кроме того, он сам нередко тащит мяч вперед.

—Что касается Соболева и Джикии, то завтра мы посмотрим их состояние. С нами в последнее время находился Зобнин, так как он пропускал игру с Сербией из-за дисквалификации, — сказал Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной подготовке к матчу с «Динамо».

«Динамо»: найти кадры

Бело-голубые не страдают от проблем с реализацией. Хотя в прошлом сезоне были худшей командой РПЛ в этом компоненте: не добрали почти 13 голов (27 забитых мячей при 39,90 xG).

Возможно, успешная серия «Динамо» связана с эмоциями от назначения нового тренера. Такое случается часто. Однако Тедеско отметил и тактические преобразования:

— Главное изменение в «Динамо» заключается в том, что при потере мяча оно сильно прибавило в контрпрессинге. Контратаки у динамовцев сильные, но они этим и раньше славились, у них много быстрых игроков. Нам нужно думать о нашей атаке, но при этом не допускать контратак «Динамо».

То есть бело-голубые сильны тем, на что в прошлом сезоне делал ставку сам «Спартак». Лучшие игры красно-белые провели, действуя на переходах. Тогда выделялся Зелимхан Бакаев. А теперь у команды Тедеско другой герой, которого отметил и Шварц:

—Знаем, что игроки линии атаки высокого класса, нацелены на ворота, создают много опасных моментов. Крал также опасен: цементирует центр поля, хорош как с мячом, так и без мяча. Два ближайших дня вместе с вернувшимися игроками сборных будем тщательно готовиться к игре.

Не зря Шварц отметил чеха. Через него «Спартак» выходит в те самые позиционные атаки, ставшие мемом. Это Крал сваливается на оба фланга, чтобы комбинировать с Мозесом и Айртоном. Он же поддерживает второй темп: может и сам пробить, и отдать ключевую передачу.

«Динамо» нужно сдерживать Крала. Но кто будет это делать?

У бело-голубых серьезные кадровые потери. Дисквалифицированы Паршивлюк и Шиманьски. Под вопросом участие Шунина, Комличенко, Грулева и Нойштедтера, о чем рассказал сам Шварц:

—Что касается тех, кто пропустил предыдущий матч по состоянию здоровья, то относительно их участия в матче со «Спартаком» также пока нет понимания — успеют ли набрать стопроцентную форму.

Впрочем, без четырех последних «Динамо» разгромило «Локомотив». Паршивлюка же может заменить Рауш, а Шиманьски — Моро.

Эксперимент? Да. Но на примере сборной Сербии мы увидели: можно потерять звезд, однако разгромить оппонента благодаря реализации идеального плана на игру.

Немецкая тактика

Дерби важно с точки зрения чемпионской гонки. «Спартак» идет третьим с 28 очками. «Динамо» — четвертое с 26. Настроение за бело-голубыми. С кадрами лучше у красно-белых. Все решит немецкая тактика?

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com