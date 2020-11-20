«Зенит» не выиграет в Грозном, «Спартак» и «Динамо» проведут результативный матч. Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Шмаров и Stand Up-комик и болельщик красно-белых Роман Косицын.

«Краснодар» — «Тамбов»

Валерий Шмаров — 1:1. Командам, где много сборников, всегда сложно в первых матчах чемпионата после паузы. У «Тамбова» проблемы с финансами, но футболистам нужно играть за свое имя. «Краснодару» будет очень тяжело, рискну поставить на ничью.

Роман Косицын — 2:1. У «Тамбова» нет игроков, которые могу создать гол из ничего. У «Краснодара» такой игрок есть, но это Кайо, и он создает голы в свои ворота. «Краснодару» надо исправляться за Лигу чемпионов, поэтому больше верю в него.

«Ахмат» — «Зенит»

Шмаров — 2:0. Талалаев спуску не даст, будет серьезно готовиться к этой игре. У «Зенита» тоже много сборников, поэтому поставлю на победу «Ахмата».

Косицын — 1:1. «Зенит» не особо на ходу, как показывают последние матчи. К тому же он играет на выезде. А «Ахмату» нужно стремиться в зону еврокубков.

«Спартак» — «Динамо»

Шмаров — 2:2. Хочется, чтобы «Спартак» победил, но последние игры не впечатлили. К тому же сборники разъехались. Непредсказуемые команды, очень нестабильные. Будет ничья.

Косицын — 3:1. Главный матч тура. Дерби, хоть и не такое актуальное в последнее время, как некоторые другие дерби. Не могу давать объективный прогноз, потому что я болельщик одной из двух этих команд. Ставлю на победу «Спартака».

«Локомотив» — «Арсенал»

Шмаров — 2:1. «Локомотив» очень плохо провел последние матчи в чемпионате. Пора выигрывать.

Косицын — 2:1. «Локомотив» в последнее время может достойно выиграть у европейских грандов, но при этом так себе играет с не грандами в РПЛ. Думаю, что у Антона Миранчука взыграет гордость после Сербии.

ЦСКА — Сочи

Шмаров — 1:0. ЦСКА должен побеждать, но будет непросто. Все-таки и Федотов в «Сочи» хорошо работает. Голов много не будет.

Косицын — 2:2. «Сочи» захочет повлиять на гонку за лидерство, и будет очень упорная игра. Думаю, команды сыграют вничью.

«Ротор» — «Урал»

Шмаров — 2:0. «Ротор» играет дома, команде нужно вылезать из зоны вылета. Где еще брать очки, если не в этой игре.

Косицын — 0:2. «Ротор» мало забивает и много пропускает. «Урал», как кажется, на большем ходу. В Волгограде будет победа гостей.

«Рубин» — «Ростов»

Шмаров — 1:1. «Ростов» упрется и не проиграет.

Косицын — 1:3. Игра интересных тренеров. «Рубин» менее стабилен, чем «Ростов», хотя одна игра может поменять команды местами в таблице. Поставлю на победу «Ростова».

«Уфа» — «Химки»

Шмаров — 1:3. У «Уфы» дела плохие, особенно в нападении. У «Химок» в последних играх все потихоньку налаживается. Да и впереди есть кому придумать — Мирзов, Глушаков, Конате.

Косицын — 1:2. Не представляю, кто посмотрит этот матч, кроме ярых фанатов этих команд. Пусть будет победа «Химок».

Специалисты (85) Очки Тур +/- Руслан Нигматуллин 13 11 +5 Эдуард Мор 10 10 +5 Дмитрий Кузнецов 8 7 +5 Юрий Белоус 7 1 +1 Денис Бояринцев 6 14 +1 Дмитрий Булыкин 6 3 -2 Игорь Яновский 6 6 -2 Максим Боков 6 8 -5 Валерий Кечинов 5 4 +3 Андрей Соломатин 5 13 0 Ринат Билялетдинов 5 9 -2 Александр Мостовой 4 5 -4 Борис Игнатьев 3 12 -2 Олег Корнаухов 1 2 -3

Болельщики (85) Очки Тур +/- Николай Трубач 11 8 +5 Валерий Баринов 8 5 +4 Виктор Гусев 8 6 +2 Александр Кожевников 8 3 +2 Юрий Давыдов 8 11 -5 Вячеслав Малежик 7 9 +2 Михаил Грушевский 6 1 -1 Иван Бочаров 5 12 +2 Федор Канарейкин 5 13 0 Сергей Белоголовцев 5 14 -1 Евгений Кемеровский 5 10 -5 Александр Шаганов 4 2 +3 Алексей Маклаков 3 7 -5 Юрий Лоза 2 4 -3

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.