«Зенит» не выиграет в Грозном, «Спартак» и «Динамо» проведут результативный матч. Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Валерий Шмаров — 1:1. Командам, где много сборников, всегда сложно в первых матчах чемпионата после паузы. У «Тамбова» проблемы с финансами, но футболистам нужно играть за свое имя. «Краснодару» будет очень тяжело, рискну поставить на ничью.
Роман Косицын — 2:1. У «Тамбова» нет игроков, которые могу создать гол из ничего. У «Краснодара» такой игрок есть, но это Кайо, и он создает голы в свои ворота. «Краснодару» надо исправляться за Лигу чемпионов, поэтому больше верю в него.
Шмаров — 2:0. Талалаев спуску не даст, будет серьезно готовиться к этой игре. У «Зенита» тоже много сборников, поэтому поставлю на победу «Ахмата».
Косицын — 1:1. «Зенит» не особо на ходу, как показывают последние матчи. К тому же он играет на выезде. А «Ахмату» нужно стремиться в зону еврокубков.
Шмаров — 2:2. Хочется, чтобы «Спартак» победил, но последние игры не впечатлили. К тому же сборники разъехались. Непредсказуемые команды, очень нестабильные. Будет ничья.
Косицын — 3:1. Главный матч тура. Дерби, хоть и не такое актуальное в последнее время, как некоторые другие дерби. Не могу давать объективный прогноз, потому что я болельщик одной из двух этих команд. Ставлю на победу «Спартака».
Шмаров — 2:1. «Локомотив» очень плохо провел последние матчи в чемпионате. Пора выигрывать.
Косицын — 2:1. «Локомотив» в последнее время может достойно выиграть у европейских грандов, но при этом так себе играет с не грандами в РПЛ. Думаю, что у Антона Миранчука взыграет гордость после Сербии.
Шмаров — 1:0. ЦСКА должен побеждать, но будет непросто. Все-таки и Федотов в «Сочи» хорошо работает. Голов много не будет.
Косицын — 2:2. «Сочи» захочет повлиять на гонку за лидерство, и будет очень упорная игра. Думаю, команды сыграют вничью.
Шмаров — 2:0. «Ротор» играет дома, команде нужно вылезать из зоны вылета. Где еще брать очки, если не в этой игре.
Косицын — 0:2. «Ротор» мало забивает и много пропускает. «Урал», как кажется, на большем ходу. В Волгограде будет победа гостей.
Шмаров — 1:1. «Ростов» упрется и не проиграет.
Косицын — 1:3. Игра интересных тренеров. «Рубин» менее стабилен, чем «Ростов», хотя одна игра может поменять команды местами в таблице. Поставлю на победу «Ростова».
Шмаров — 1:3. У «Уфы» дела плохие, особенно в нападении. У «Химок» в последних играх все потихоньку налаживается. Да и впереди есть кому придумать — Мирзов, Глушаков, Конате.
Косицын — 1:2. Не представляю, кто посмотрит этот матч, кроме ярых фанатов этих команд. Пусть будет победа «Химок».
|
Специалисты (85)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Руслан Нигматуллин
|
13
|
11
|
+5
|
Эдуард Мор
|
10
|
10
|
+5
|
Дмитрий Кузнецов
|
8
|
7
|
+5
|
Юрий Белоус
|
7
|
1
|
+1
|
Денис Бояринцев
|
6
|
14
|
+1
|
Дмитрий Булыкин
|
6
|
3
|
-2
|
Игорь Яновский
|
6
|
6
|
-2
|
Максим Боков
|
6
|
8
|
-5
|
Валерий Кечинов
|
5
|
4
|
+3
|
Андрей Соломатин
|
5
|
13
|
0
|
Ринат Билялетдинов
|
5
|
9
|
-2
|
Александр Мостовой
|
4
|
5
|
-4
|
Борис Игнатьев
|
3
|
12
|
-2
|
Олег Корнаухов
|
1
|
2
|
-3
|
Болельщики (85)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Николай Трубач
|
11
|
8
|
+5
|
Валерий Баринов
|
8
|
5
|
+4
|
Виктор Гусев
|
8
|
6
|
+2
|
Александр Кожевников
|
8
|
3
|
+2
|
Юрий Давыдов
|
8
|
11
|
-5
|
Вячеслав Малежик
|
7
|
9
|
+2
|
Михаил Грушевский
|
6
|
1
|
-1
|
Иван Бочаров
|
5
|
12
|
+2
|
Федор Канарейкин
|
5
|
13
|
0
|
Сергей Белоголовцев
|
5
|
14
|
-1
|
Евгений Кемеровский
|
5
|
10
|
-5
|
Александр Шаганов
|
4
|
2
|
+3
|
Алексей Маклаков
|
3
|
7
|
-5
|
Юрий Лоза
|
2
|
4
|
-3
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю