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«Зенит» не выиграет в Грозном, «Спартак» и «Динамо» проведут результативный матч. Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Зенит» не выиграет в Грозном, «Спартак» и «Динамо» проведут результативный матч. Прогнозы на 15-й тур РПЛ»

№ 8328, от 20.11.2020

Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Шмаров и Stand Up-комик и болельщик красно-белых Роман Косицын.

«Краснодар» — «Тамбов»

Валерий Шмаров — 1:1. Командам, где много сборников, всегда сложно в первых матчах чемпионата после паузы. У «Тамбова» проблемы с финансами, но футболистам нужно играть за свое имя. «Краснодару» будет очень тяжело, рискну поставить на ничью.

Роман Косицын — 2:1. У «Тамбова» нет игроков, которые могу создать гол из ничего. У «Краснодара» такой игрок есть, но это Кайо, и он создает голы в свои ворота. «Краснодару» надо исправляться за Лигу чемпионов, поэтому больше верю в него.

Краснодар — Тамбов

«Ахмат» — «Зенит»

Шмаров — 2:0. Талалаев спуску не даст, будет серьезно готовиться к этой игре. У «Зенита» тоже много сборников, поэтому поставлю на победу «Ахмата».

Косицын — 1:1. «Зенит» не особо на ходу, как показывают последние матчи. К тому же он играет на выезде. А «Ахмату» нужно стремиться в зону еврокубков.

Ахмат — Зенит

«Спартак» — «Динамо»

Шмаров — 2:2. Хочется, чтобы «Спартак» победил, но последние игры не впечатлили. К тому же сборники разъехались. Непредсказуемые команды, очень нестабильные. Будет ничья.

Косицын — 3:1. Главный матч тура. Дерби, хоть и не такое актуальное в последнее время, как некоторые другие дерби. Не могу давать объективный прогноз, потому что я болельщик одной из двух этих команд. Ставлю на победу «Спартака».

Спартак — Динамо

«Локомотив» — «Арсенал»

Шмаров — 2:1. «Локомотив» очень плохо провел последние матчи в чемпионате. Пора выигрывать.

Косицын — 2:1. «Локомотив» в последнее время может достойно выиграть у европейских грандов, но при этом так себе играет с не грандами в РПЛ. Думаю, что у Антона Миранчука взыграет гордость после Сербии.

Локомотив — Арсенал Т

ЦСКА — Сочи

Шмаров — 1:0. ЦСКА должен побеждать, но будет непросто. Все-таки и Федотов в «Сочи» хорошо работает. Голов много не будет.

Косицын — 2:2. «Сочи» захочет повлиять на гонку за лидерство, и будет очень упорная игра. Думаю, команды сыграют вничью.

ЦСКА — Сочи

«Ротор» — «Урал»

Шмаров — 2:0. «Ротор» играет дома, команде нужно вылезать из зоны вылета. Где еще брать очки, если не в этой игре.

Косицын — 0:2. «Ротор» мало забивает и много пропускает. «Урал», как кажется, на большем ходу. В Волгограде будет победа гостей.

Ротор — Урал

«Рубин» — «Ростов»

Шмаров — 1:1. «Ростов» упрется и не проиграет.

Косицын — 1:3. Игра интересных тренеров. «Рубин» менее стабилен, чем «Ростов», хотя одна игра может поменять команды местами в таблице. Поставлю на победу «Ростова».

Рубин — Ростов

«Уфа» — «Химки»

Шмаров — 1:3. У «Уфы» дела плохие, особенно в нападении. У «Химок» в последних играх все потихоньку налаживается. Да и впереди есть кому придумать — Мирзов, Глушаков, Конате.

Косицын — 1:2. Не представляю, кто посмотрит этот матч, кроме ярых фанатов этих команд. Пусть будет победа «Химок».

Уфа — Химки

Специалисты (85)

Очки

Тур

+/-

Руслан Нигматуллин

13

11

+5

Эдуард Мор

10

10

+5

Дмитрий Кузнецов

8

7

+5

Юрий Белоус

7

1

+1

Денис Бояринцев

6

14

+1

Дмитрий Булыкин

6

3

-2

Игорь Яновский

6

6

-2

Максим Боков

6

8

-5

Валерий Кечинов

5

4

+3

Андрей Соломатин

5

13

0

Ринат Билялетдинов

5

9

-2

Александр Мостовой

4

5

-4

Борис Игнатьев

3

12

-2

Олег Корнаухов

1

2

-3

Болельщики (85)

Очки

Тур

+/-

Николай Трубач

11

8

+5

Валерий Баринов

8

5

+4

Виктор Гусев

8

6

+2

Александр Кожевников

8

3

+2

Юрий Давыдов

8

11

-5

Вячеслав Малежик

7

9

+2

Михаил Грушевский

6

1

-1

Иван Бочаров

5

12

+2

Федор Канарейкин

5

13

0

Сергей Белоголовцев

5

14

-1

Евгений Кемеровский

5

10

-5

Александр Шаганов

4

2

+3

Алексей Маклаков

3

7

-5

Юрий Лоза

2

4

-3

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.

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