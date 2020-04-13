Жерри-Кристиан Тчуйсе: «Хотел остаться в «Спартаке», но не договорились с клубом»

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» вспомнил о самых ярких впечатлениях от игры в России.

— Самые яркие впечатления? Их сразу несколько: череда событий, которые позволили мне дебютировать в Новороссийске, мои чемпионские титулы со «Спартаком» в Москве, Лига чемпионов, — сказал Тчуйсе. — Потом подъем с «Тереком» в Грозном, еще моя натурализация как россиянина. И все это сопровождалось любовью болельщиков. Обо всем этом вспоминаю с большой теплотой.

— Вы выбирали между «Локомотивом» и «Спартаком». Почему выбрали именно красно-белых?

— Мной интересовались два больших клуба, но Олег Романцев был для меня величайшим тренером того времени, поэтому я воспользовался той возможностью. Я много совершенствовался, возможно, был одним из лучших защитников России, чтобы оказаться в «Спартаке». Хорошо помню первую игру в Лиге чемпионов под руководством Романцева.

Я хотел остаться в «Спартаке» на более долгий срок, но не договорились с клубом. (Дмитрий Зимин)