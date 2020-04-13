Жерри-Кристиан Тчуйсе: «Два года назад отправил письмо в «Спартак», ответа не получил»

Бывший защитник красно-белых Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы поработать на «Спартак».

— Да, с удовольствием. Два года назад я отправил электронное письмо в пресс-службу, чтобы узнать, заинтересован ли клуб в том, чтобы иметь сотрудника во Франции, но ответа не получил. Я готов работать в Париже на «Спартак». Знаю много местных футболистов. Могу предлагать их «Спартаку». Вижу много талантливой молодежи. Также готов способствовать в организации товарищеских матчей с академиями. Если я приду в «Марсель» и скажу, что сотрудничаю со «Спартаком», это точно будет проще, — сказал Тчуйсе. (Дмитрий Зимин)