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Жена Кокорина - о сыне Майкле: "Глаза мои, остальное все в папу"

Дарья Валитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Инстаграм гражданской жены Александра Кокорина. Инстаграм гражданской жены Александра Кокорина.
Дарья Валитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала о своем сыне. Ребенок родился в июне 2017 года.

 
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В сториз Инстаграма Валитова отвечала на вопросы подписчиков, один из них звучал: "На кого Майкл больше похож?". Дарья ответила: "Глаза мои, остальное все в папу". 

Отвечая на другой вопрос, она подчеркнула, что пока не планирует показывать сына широкой публике. Все фотографии ребенка в соцсетях появляются с популярными эмодзи, которыми перекрывается лицо.

Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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