Жена Кокорина - о сыне Майкле: "Глаза мои, остальное все в папу"

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала о своем сыне. Ребенок родился в июне 2017 года.

В сториз Инстаграма Валитова отвечала на вопросы подписчиков, один из них звучал: "На кого Майкл больше похож?". Дарья ответила: "Глаза мои, остальное все в папу".

Отвечая на другой вопрос, она подчеркнула, что пока не планирует показывать сына широкой публике. Все фотографии ребенка в соцсетях появляются с популярными эмодзи, которыми перекрывается лицо.

Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Жена Кокорина рассказала, как объясняет ребенку отсутствие отца