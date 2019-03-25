Жена Кокорина рассказала, как объясняет ребенку отсутствие отца

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, рассказала, как объясняет ребенку отсутствие отца. В 2017 году у пары родился сын.

– Он (ребенок) еще не понимает по времени, что не видел папу уже полгода. Но каждый день спрашивает, где папа. Я говорю, что работает, едет на машине и скоро будет дома, – написала Валитова. - Ребенок дает мне силы и терпения. Рядом с ним я не имею права опускать руки.

Сегодня уголовное дело в отношении нападающего "Зенита" и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, Кокорин вместе Мамаевым находится под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд

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