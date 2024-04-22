Желудков уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков назвал тур, после которого может решиться чемпионство в РПЛ.

«Я думаю, что все решится в 26-м туре, когда «Зенит» сыграет с «Динамо», а «Краснодар» с «Крыльями Советов». Если для «быков» все закончится неудачно, то на этом чемпионская гонка закончится. У «Балтики» на неделе «Краснодар», который, скорее всего, выиграет, как и «Зенит» у «Рубина»», — сказал Желудков Metaratings.ru.