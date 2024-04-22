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Булыкин: «О том, что Абаскаля нужно было убирать раньше, говорит вся ситуация в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отметил роль матча «Спартака» с «Ростовом» (5:1) в РПЛ в оценке решения об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

«Не только победа над «Ростовом» говорит о том, что Абаскаля нужно было убирать раньше, а и вся ситуация в клубе», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца Гильермо Абаскалья. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

На данный момент красно-белые с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Vprognoze
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Желудков уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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