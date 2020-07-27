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Зенитовцы голосуют за пару Дзюба-Азмун

19:05
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Итоги голосования игроков. Фото "СЭ"
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Игроки «Зенита» выбирали атакующую пару Артем Дзюба — Сердар Азмун на первые места в голосовании на звание лучшего игрока российской премьер-лиги. Чаще всего Дзюбу ставили на первое место, Азмуна — на второе.

В сезоне-2019/20 Дзюба разделил с партнером по атаке Азмуном титул лучшего бомбардира (по 17 голов), а также стал лучшим ассистентом лиги второй сезон подряд (13 передач).

Итоги голосования игроков. Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»

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