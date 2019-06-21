"Зенит" разгромил "Ваккер" благодаря дублям Заболотного и Шатова

"Зенит" в товарищеском матче разгромил австрйиский "Ваккер" – 6:1. Дубли на счету Антона Заболотного и Олега Шатова, также в составе питерского клуба голами отметились Александр Ерохин и Эмилиано Ригони.
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"Ваккер И" – "Зенит" – 1:6 (1:3)
Голы: Грюндлер, 11 – с пенальти (1:0). Шатов, 26 (1:1). Шатов, 27 (1:2). Ригони, 33 (1:3). Ерохин, 59 (1:4). Заболотный, 61 (1:5). Заболотный, 66 (1:6).
"Зенит": Бабурин (Кержаков, 46), Смольников (Терентьев, 46), Маммана (Мостовой, 60), Иванович (Прохин, 60), Жирков (Набиуллин, 46), Мусаев (Краневиттер, 46), Нобоа (Ракицкий, 46), Шатов (Эрнани, 46), Ригони (Ерохин, 46), Азмун (Заболотный, 46), Дриусси (Джорджевич, 46).
21 июня. Инсбрук. Стадион Тиволи.
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