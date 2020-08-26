«Зенит» проиграл «Динамо» и потерял первые очки в сезоне

В матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» на своем поле принимало «Зенит». Московский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал защитник Тони Шуньич.

Отметим, что обе команды доигрывали встречу вдесятером. У москвичей прямую красную карточку получили защитник Дмитрий Скопинцев, у питцерцев за две желтые карточки был удален полузащитник Вильмар Барриос.

«Зенит» сохранил перовое место в чемпионате с 12 очками. Но теперь идущие следом «Спартак» и «Сочи» отстают от лидера всего на одно очко.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0)

Гол: Шуньич, 40.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин (Морозов, 90+7), Шиманьски (Плиев, 76), Игбун (Комличенко, 67), Филипп (Моро, 76).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Ерохин, 87), Караваев (Сутормин, 87), Дуглас Сантос, Оздоев (Жирков, 70), Барриос, Дзюба (Ригони, 70), Азмун, Дриусси (Мостовой, 15), Малком.

Предупреждения: Караваев, 39. Барриос, 49. Шиманьски, 52. Паршивлюк, 66. Моро, 79. Плиев, 85. Евгеньев, 87. Каборе, 89. Ригони, 90+4. Шунин, 90+5.

Удаления: Скопинцев, 75. Барриос, 84.

Судьи: Васильев (Ижевск). Березнов (Москва), Хатуев (Грозный).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва).

26 августа. Москва. Стадион «Динамо».