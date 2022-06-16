Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос вернулись в расположение «Зенита»

Игроки «Зенита» Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос вернулись в расположение питерского клуба.

Видео с первой тренировкой игроков опубликовала пресс-служба действующих чемпионов России.

Сборы «Зенита» перед началом сезона проходят в Санкт-Петербурге в Удельном парке. В рамках подготовки к сезону клуб сыграет три матча: против «Нижнего Новгорода», «Сочи», ЦСКА, а также проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой».