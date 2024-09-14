Зделар о матче против «Зенита»: «Нужно отдать всего себя на поле. Если требуется доиграть матч в шапочке, то я готов»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Соперник показывает отличный футбол, Глушенков — невероятную результативность. Но мы играем дома, а на своем стадионе ЦСКА очень силен. Нужно отдать всего себя на поле. Если требуется доиграть матч в шапочке, как Роша во время встречи против «Химок», то я готов», — сказал Зделар «СЭ».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.