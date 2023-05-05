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Сегодня, 16:35

Зазулин считает, что Малком вряд ли дотянется до рекорда Веретенникова в игре со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин высказался о предстоящем матче петербургской команды со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

«Понятно, что «Спартаку» будет тяжело. Лично мне хотелось бы, чтобы «Зенит» выиграл. И, с одной стороны, хотелось также, чтобы и чемпионство было оформлено в этом матче, это было бы значимо для всех. Но есть один нюанс — я переживаю за «Ростов», и хотелось бы, чтобы и он выиграл матч этого тура», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

Также он оценил шансы форварда «Зенита» Малкома повторить рекорд Олега Веретенникова в этой игре.

«Думаю, в игре со «Спартаком» это маловероятно. А вот в оставшихся играх — шансы большие. Ведь игрок хочет этого, видно, как он нацелен на это. И все в «Зените» будут настроены на то, чтобы рекорд Веретенникова был побит», — добавил специалист.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 7 мая, и начнется в 18.00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата России Малком принял участие в 25 матчах, в которых отметился 22 голами. До рекорда Веретенникова ему остается забить 3 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-zazulin-maloveroyatno-chto-malkom-dotyanetsya-do-rekorda-veretennikova-v-igre-so-spartakom/
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Игорь Зазулин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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