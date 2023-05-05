Зазулин считает, что Малком вряд ли дотянется до рекорда Веретенникова в игре со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин высказался о предстоящем матче петербургской команды со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

«Понятно, что «Спартаку» будет тяжело. Лично мне хотелось бы, чтобы «Зенит» выиграл. И, с одной стороны, хотелось также, чтобы и чемпионство было оформлено в этом матче, это было бы значимо для всех. Но есть один нюанс — я переживаю за «Ростов», и хотелось бы, чтобы и он выиграл матч этого тура», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

Также он оценил шансы форварда «Зенита» Малкома повторить рекорд Олега Веретенникова в этой игре.

«Думаю, в игре со «Спартаком» это маловероятно. А вот в оставшихся играх — шансы большие. Ведь игрок хочет этого, видно, как он нацелен на это. И все в «Зените» будут настроены на то, чтобы рекорд Веретенникова был побит», — добавил специалист.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 7 мая, и начнется в 18.00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата России Малком принял участие в 25 матчах, в которых отметился 22 голами. До рекорда Веретенникова ему остается забить 3 мяча.