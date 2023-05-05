Гордюшенко рассказал о том, была ли дедовщина в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о том, была ли дедовщина в армейском клубе.

«Была ли в ЦСКА небольшая дедовщина как в старые футбольные времена? Нет, такого в ЦСКА не было. Но бывали моменты, когда в тренировочном процессе могло что-нибудь произойти. К примеру, как-то я на тренировке сыграл жестко против Вернблума, а он такого не любил и тоже мне ответил. В такие моменты за молодых всегда заступался Игнашевич. Часто ли Вернблум срывался? Да, такое бывало. Особенно ему не нравилось, когда его мог обыграть кто-то из молодых или сыграть жестко. Но это хорошее качество, когда тебя обыгрывают, а ты недоволен. Вернблум был именно такой. Как он реагировал на грубую игру? Все просто: в следующем моменте он мог тебе заехать по ногам, еще и что-то пробормотать. Но никто из молодых его не боялся. У нас было уважение перед всеми игроками», — приводит слова Гордюшенко Metaratings.ru.

Гордюшенко находился в системе ЦСКА с 2011 по 2020 год. На его счету 19 матчей в основном команде армейцев, в которых он отметился одной результативной передачей.