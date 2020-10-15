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Зайнутдинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

19:25
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов признан лучшим игроком команды в сентябре по версии болельщиков. 22-летний казахстанский набрал 37 процентов голосов.

Вторым в голосовании стал хавбек Никола Влашич (23 процента), третий — вратарь Игорь Акинфеев (18 процентов).

Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе. В сентябре полузащитник провел 3 матча за красно-синих и не отметился результативными действиями.

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