Зайнутдинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов признан лучшим игроком команды в сентябре по версии болельщиков. 22-летний казахстанский набрал 37 процентов голосов.

Вторым в голосовании стал хавбек Никола Влашич (23 процента), третий — вратарь Игорь Акинфеев (18 процентов).

Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе. В сентябре полузащитник провел 3 матча за красно-синих и не отметился результативными действиями.