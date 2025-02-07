Джурасович назвал Дзюбу лучшим футболистом в истории России

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович назвал лучшего игрока в истории российского футбола.

«Нападающий «Акрона» Артем Дзюба — лучший футболист в истории России. Помню, когда мне было всего 15 лет, проходил чемпионат мира 2018 года, и я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную против Испании», — сказал полузащитник «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах. Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом действует до 30 июня 2025 года.

После 18 туров подопечные Заура Тедеева набрали 22 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.