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Париж-2024

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«Акрон» пригласил Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на матчи клуба

Руслан Минаев
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«Акрон» пригласил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на матчи клуба.

«Мы поздравляем Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебром Олимпийских игр. Это большое достижение, которое навсегда останется в памяти болельщиков и любителей тенниса.

Приглашаем теннисисток и их тренерский штаб, а также первого тренера Дианы на матчи «Акрона», — цитирует Metaratings.ru пресс-службу клуба.

4 августа россиянки стали обладательницами серебряных медалей на Олимпиаде в Париже. В финале парного турнира они уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини — 6:2, 1:6, 7:10.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
РПЛ
ФК Акрон
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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