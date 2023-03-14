Защитник «Спартака» Чернов рассказал о своем состоянии перед матчем с «Оренбургом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем состоянии перед матчем с «Оренбургом» в 20-м туре чемпионата России.

«Как мое здоровье? Уже получше, спасибо. Смогу ли сыграть с Оренбургом? Делаю все для этого», — сказал Чернов.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится 18 марта. Начало — в 12.00