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Сегодня, 21:28

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3

Руслан Минаев
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«Спартак» — «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 3:3.

Красно-белые открыли счет на 7-й минуте благодаря удару Александра Соболева. В концовке первого тайма команды обменялись голами — забивали Арсен Захарян и Кейта Бальде. На последней добавленной минуте к первой половине встречи «Динамо» сравняло счет после автогола Соболева.

Во втором тайме полузащитник бело-голубых Денис Макаров подал в штрафную на Константина Тюкавина, который решил не касаться мяча и тот залетел в дальний угол ворот Александра Селихова. За две минуты до конца основного времени Соболев реализовал пенальти, назначенный за фол на Романе Зобнине.

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Торпедо» 15 апреля. «Динамо» примет «Пари НН» также 15-го числа.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:3
Динамо

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
19
180
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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