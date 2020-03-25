РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Семин: «На следующей неделе игроки будут тренироваться дома»

17:34
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что со следующей недели команда будет работать в индивидуальном режиме дома.

— Следующая неделя у нас полностью нерабочая. Игроки перейдут на индивидуальный режим, будут тренироваться дома. Мы предоставим им план работы, так что все будет нормально, — сказал Семин. (Дмитрий Зимин)

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для всей страны.

Опрос

проголосовало: 14461
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир