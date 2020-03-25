Юрий Семин: «На следующей неделе игроки будут тренироваться дома»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что со следующей недели команда будет работать в индивидуальном режиме дома.

— Следующая неделя у нас полностью нерабочая. Игроки перейдут на индивидуальный режим, будут тренироваться дома. Мы предоставим им план работы, так что все будет нормально, — сказал Семин. (Дмитрий Зимин)

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для всей страны.