Юрий Газинский: «Рад вернуться на поле. Моя форма далека от идеала»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после товарищеского матча с «Ростовом» (1:0) рассказал, что смог ощутить утраченный игровой ритм.

Газинский не принимал участия в матчах с начала лета — хавбек получил травму плеча в товарищеской игре за сборную России против «Чертаново», впоследствии он был прооперирован.

— Рад вернуться на поле. Моя форма далека от идеала. Нужно работать и над тактикой, и над физикой, — цитирует «РИА Новости» Газинского. — Сегодня важно было ощутить игровой ритм, наладить связь с ребятами. Да, есть вопросы к качеству нашей игры. Сегодня мы действовали без ряда наших основных игроков, которые находятся в сборных. Изначально я должен был отыграть тайм, но затем решил отбегать все 80 минут. Мне было важно ощутить игровой ритм перед официальными играми.