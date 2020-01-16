Йордан Осорио: «После дебюта в Лиге чемпионов стал суперзвездой в Венесуэле»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, как проходила его адаптация в клубе.

— «Зенит» — большой клуб. Самое главное, что я здесь искал и получил, — это возможность проявить себя. Так что оценю достаточно позитивно, — цитирует Осорио официальный сайт «Зенита».

— У вас пять матчей в Лиге чемпионов УЕФА и по два в РПЛ и Кубке страны. Довольно редкая ситуация.

— Да. Вообще, в «Зените» я дебютировал в Лиге чемпионов. Очень интересный и сильный турнир, для меня это интересный опыт. Конечно, стараюсь набрать как можно более хорошую форму, чтобы чаще помогать команде.

— После дебюта в Лиге чемпионов вы стали суперзвездой в Венесуэле?

— Да, в Венесуэле об этом очень много говорили, потому что я один из немногих, кто сыграл в этом турнире. Так что мои соотечественники испытывали гордость. Получил очень много поздравлений.

— Чего не хватило, чтобы пройти в плей-офф?

— Первый тайм последней игры с «Бенфикой» провели очень сконцентрировано, а во втором тайме этого не хватило. Вышли после перерыва немного рассеянными.

— Как вообще обустроились в Петербурге?

— Постепенно привыкаю. В целом, команда и клуб меня очень хорошо приняли, это сильно помогло. В свободное от тренировок время люблю поесть в ресторанах, больше всего нравится тот, что на Рубинштейна. Туда ходят, кажется, все зенитовцы. А в целом мы редко выбираемся из дома. У меня маленькая дочка, пока опасаюсь часто выводить ее на холод.