Йордан Ларссон: "По номеру можно понять, что меня вдохновляет Майкл Джордан"

Шведский новичок "Спартака" нападающий Йордан Ларссон на пресс-конференции заявил, что его вдохновляет один из лучших баскетболистов XX века Майкл Джордан.

– Помимо своего отца в каких спортсменах вы черпаете вдохновение? – спросили 22-летнего нападающего.

– По моему номеру вы можете понять, что это – Майкл Джордан.

Ларссон – сын бывшего форварда сборной Швеции Хенрика Ларссона. Он играет под 23-м номером. Под таким же номером за команду НБА "Чикаго" выступал Джордан.

Шведский нападающий перешел в "Спартак" из "Норрчепинга". (Александр Рогулев)

Презентация новичков "Спартака". Прямая видеотрансляция //

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