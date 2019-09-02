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«Я верующий и сразу поблагодарил бога за гол». Гогуа — о победе ЦСКА над «Арсеналом»

14:56
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Полузащитник ЦСКА Седрик Гогуа после выездной победы его команды над «Арсеналом» (2:1) в 8-м туре РПЛ отметил, что армейцы хорошо его приняли. Он забил победный гол в дебютном матче.

— Счастлив, что забил в первом же матче за ЦСКА!, — рассказал в интервью клубной пресс-службе Гогуа. —  У нас отличная атмосфера в команде. Ребята, тренер и все остальные меня хорошо приняли. Они отличные парни!

Нам в первом тайме немного мешало солнце. Еще мы применяли искусственный офсайд, поэтому нам нужно было сохранять концентрацию. Всегда играть с поднятой головой, не опускать ее. Но мы справились!

Сколько забью голов? Только Господь Бог это знает. Я верующий и сразу поблагодарил Бога за гол. Я получил свой шанс и использовал его.

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/cedric-gogoua-tolko-gospod-znaet-skolko-golov-ya-zabyu/

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