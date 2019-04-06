"Выиграй или умри" и огромный кабан. Сумасшедший перфоманс фанатов "Спартака" на дерби с ЦСКА

Болельщики "Спартака" подготовили красочный перфоманс к матчу 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

На одной трибуне за воротами был изображен огромный кабан (справа от главной), на другой - перечеркнутый конь (слева), а также выложена надпись "Выиграй или умри" (на второй центральной).

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