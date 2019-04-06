"Выиграй или умри" и огромный кабан. Сумасшедший перфоманс фанатов "Спартака" на дерби с ЦСКА

Болельщики "Спартака" подготовили красочный перфоманс к матчу 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА.
На одной трибуне за воротами был изображен огромный кабан (справа от главной), на другой - перечеркнутый конь (слева), а также выложена надпись "Выиграй или умри" (на второй центральной).
#СпартакЦСКА Победа или смерть! Перфоманс дерби pic.twitter.com/Bx2GpZNCWC– СЭ Спартак (@spartak_se) 6 апреля 2019 г.
Перфоманс на дерби pic.twitter.com/gW8AMmKGd2– Александр Рогулев (@a_rogulev) 6 апреля 2019 г.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Выберите самое крутое дерби "Спартак" - ЦСКА
Загрузка...