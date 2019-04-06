19:07 | Футбол — РПЛ

"Выиграй или умри" и огромный кабан. Сумасшедший перфоманс фанатов "Спартака" на дерби с ЦСКА

Перфоманс фанатов "Спартака". Фото Александр Рогулев, "СЭ"
Перфоманс фанатов "Спартака". Фото Александр Рогулев, "СЭ"
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Болельщики "Спартака" подготовили красочный перфоманс к матчу 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

На одной трибуне за воротами был изображен огромный кабан (справа от главной), на другой - перечеркнутый конь (слева), а также выложена надпись "Выиграй или умри" (на второй центральной). 

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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