Выиграй билеты на матч «Спартак» — «Динамо»

«СЭ» разыгрывает билеты на матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» 8 апреля. Начало игры запланировано на 19.30 мск.

Для участия в розыгрыше нужно выполнить три условия:

1. Подписаться на канал «СЭ»

2. Подписаться на канал «Спартака»

3. Нажать «Участвовать» в этом посте в Telegram-канале «СЭ».

Имена победителей станут известны 8 апреля в 12.00 мск.