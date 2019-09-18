Вячеслав Кротов: «У «Уфы» всегда положительно складывался результат со «Спартаком»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился ожиданиями от встречи 10-го тура чемпионата России со «Спартаком».

— Вчера восстановились, сходили в баню, — цитирует «Спорт день за днем» Кротова. — Сегодня разобрали «Спартак» и посмотрели предыдущий матч. Готовимся в штатном режиме. На «Спартак» всегда много болельщиков приходит. Конечно, они придают дополнительные силы, будем их ждать. Всегда хочется забивать в каждой игре, постараюсь сделать это в матче со «Спартаком».

— За счет чего можно обыграть «Спартак»?

— За счет организованной игры. У нас всегда положительно складывался результат со «Спартаком».

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