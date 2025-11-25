Алаев, Зырянов и Митрофанов внесены в базу «Миротворца»

Президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и председатель правления «Зенита» Константин Зырянов включены в базу «Миротворец», сообшает ТАСС.

Кроме того, в базу внесен бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко. Руководителям вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.