"Все личное осталось в прошлом". Паршивлюк - о дерби со "Спартаком"

Защитник "Динамо", бывший игрок "Спартака" Сергей Паршивлюк перед матчем 4-го тура чемпионата России с красно-белыми в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от встречи. Встреча пройдет 3 августа на стадионе "Открытие Арена".

– Хотелось наконец выиграть, порадовать себя и болельщиков. Положительный результат в домашнем матче. Готовимся к "Спартаку". Все личное осталось в прошлом, в глубинках. Готовлюсь к дерби, где надо брать три очка. Все будет гореть и пылать. Дополнительная мотивация не нужна, – сказал Паршивлюк в интервью клубному YouTube-каналу "Динамо".

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