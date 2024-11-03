Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк заявил, что готов рассмотреть предложение от «Зенита»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Махачкала Давид Волк заявил «СЭ», что готов рассмотреть предложение от «Зенита».

В субботу, 2 ноября «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Есть ли к тебе интерес от российских топ-клубов?

— Не знаю, это нужно у них спрашивать. На данный момент я игрок «Динамо» Махачкала. Никаких переговоров на этот счет не веду.

— Если по окончании сезона от кого-то из них поступит предложение, ты готов рассмотреть? Не боишься конкуренции?

— Это большой спорт, зачем я тогда сюда пришел, если буду бояться конкуренции?

— Допустим, поступит предложение от «Зенита», где первый номер Латышонок — игрок сборной России. Ты будешь его рассматривать?

— Сложно сейчас об этом говорить. Если поступит, то рассмотрим.

— Некоторые игроки отвечают категорично «нет» на вопрос о «Зените».

— Почему так? У вас есть ответ на этот вопрос?

— Нет. Может быть, боятся конкуренции?

— Я думаю, что большинство людей лукавят на этот счет или поддерживают какой-то тренд нелюбви к «Зениту». У меня никакого особенного отношения к этому клубу нет, как и к другим командам. Все равны. Если будет какое-то предложение от «Зенита», то его стоит рассмотреть. Взвесить все за и против. Но повторюсь, пока рано об этом говорить», — сказал Волк «СЭ».

В сезоне-2024/25 Волк провел в РПЛ 14 матчей, в которых он пропустил 13 мячей. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.