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Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк заявил, что готов рассмотреть предложение от «Зенита»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Махачкала Давид Волк заявил «СЭ», что готов рассмотреть предложение от «Зенита».

В субботу, 2 ноября «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Есть ли к тебе интерес от российских топ-клубов?

— Не знаю, это нужно у них спрашивать. На данный момент я игрок «Динамо» Махачкала. Никаких переговоров на этот счет не веду.

— Если по окончании сезона от кого-то из них поступит предложение, ты готов рассмотреть? Не боишься конкуренции?

— Это большой спорт, зачем я тогда сюда пришел, если буду бояться конкуренции?

— Допустим, поступит предложение от «Зенита», где первый номер Латышонок — игрок сборной России. Ты будешь его рассматривать?

— Сложно сейчас об этом говорить. Если поступит, то рассмотрим.

— Некоторые игроки отвечают категорично «нет» на вопрос о «Зените».

— Почему так? У вас есть ответ на этот вопрос?

— Нет. Может быть, боятся конкуренции?

— Я думаю, что большинство людей лукавят на этот счет или поддерживают какой-то тренд нелюбви к «Зениту». У меня никакого особенного отношения к этому клубу нет, как и к другим командам. Все равны. Если будет какое-то предложение от «Зенита», то его стоит рассмотреть. Взвесить все за и против. Но повторюсь, пока рано об этом говорить», — сказал Волк «СЭ».

В сезоне-2024/25 Волк провел в РПЛ 14 матчей, в которых он пропустил 13 мячей. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Давид Волк
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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