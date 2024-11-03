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Сегодня, 09:25

Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк: «Я хотел бы выступать за сборную России»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил «СЭ», что ставит перед собой задачу получить вызов в сборную России.

— Ставишь ли перед собой задачу сыграть за сборную России?

— Все профессиональные спортсмены ставят такие задачи. Я являюсь гражданином России и хотел бы выступать за нашу сборную.

— Сейчас есть разные мнения по поводу сборной. Не всем нравятся матчи с такими соперниками, как Бруней. Тебя бы мотивировали подобные игры?

— Здесь нужно иначе рассуждать. Не мне судить, но попадание в сборную — это значит, что твою игру отметили. Никто не знает, что будет завтра. Может, нас уже допустят к турнирам. Мы должны быть к этому готовы, для этого национальная команда и собирается. Не важно, с кем играть. Главное тренироваться и наигрывать какие-то связи.

— Был ли у тебя уже разговор с тренером вратарей сборной Виталием Кафановым?

— Да, общались с ним, но это был простой разговор о моих выступлениях. Он просто узнавал, как у меня дела. Мы с ним давно знакомы по «Рубину», благодаря ему я там и оказался. Рад, что удалось с ним поработать», — сказал Волк «СЭ».

В сезоне-2024/25 Волк провел 14 матчей в РПЛ, в которых он пропустил 13 мячей. Голкипер ни разу не вызывался в основную сборную России, но играл за национальную команду U16.

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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
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 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
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