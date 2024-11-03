Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк: «Я хотел бы выступать за сборную России»
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил «СЭ», что ставит перед собой задачу получить вызов в сборную России.
— Ставишь ли перед собой задачу сыграть за сборную России?
— Все профессиональные спортсмены ставят такие задачи. Я являюсь гражданином России и хотел бы выступать за нашу сборную.
— Сейчас есть разные мнения по поводу сборной. Не всем нравятся матчи с такими соперниками, как Бруней. Тебя бы мотивировали подобные игры?
— Здесь нужно иначе рассуждать. Не мне судить, но попадание в сборную — это значит, что твою игру отметили. Никто не знает, что будет завтра. Может, нас уже допустят к турнирам. Мы должны быть к этому готовы, для этого национальная команда и собирается. Не важно, с кем играть. Главное тренироваться и наигрывать какие-то связи.
— Был ли у тебя уже разговор с тренером вратарей сборной Виталием Кафановым?
— Да, общались с ним, но это был простой разговор о моих выступлениях. Он просто узнавал, как у меня дела. Мы с ним давно знакомы по «Рубину», благодаря ему я там и оказался. Рад, что удалось с ним поработать», — сказал Волк «СЭ».
В сезоне-2024/25 Волк провел 14 матчей в РПЛ, в которых он пропустил 13 мячей. Голкипер ни разу не вызывался в основную сборную России, но играл за национальную команду U16.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3