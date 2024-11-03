Гладилин: «Вряд ли «Динамо» поборется за чемпионство»

Бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин поделился эмоциями от выступления команды Марцела Лички в нынешнем сезоне.

«Пока игра «Динамо» неубедительна. Результат мог быть получше. Видимо, идет поиск вариантов. Состав команды позволяет играть лучше. В прошлом году они упустили чемпионство, а в этом году из лидирующей обоймы они уже выпадают. Вряд ли «Динамо» поборется за чемпионство — это меня расстраивает», — заявил Гладилин Legalbet.

После 14 туров РПЛ «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 27 очками.