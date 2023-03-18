Воробьев назвал Личку душевным и наглым тренером

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, автор гола и результативной передачи в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0), высказался о главном тренере Марцеле Личке, назвав его три главных качества.

«В первую очередь душевный — поддерживает в коллективе классную атмосферу. Наглый, но это касается только футбола, который он ставит. И мы максимально заряжаемся этой наглостью. В жизни Марцел идеальный — открытый и честный, к нему можно подойти с любым вопросом», — приводит слова Воробьева Sport24.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.