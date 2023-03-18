«Факел» — «Сочи»: хозяева открыли счет в матче с пенальти
Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе забил на 34-й минуте матча с «Сочи» в 20-м туре РПЛ — 1:0.
Игрок «Факела» Ильнур Альшин в атаке с ходу слева прострелил в штрафную «Сочи», защитник сочинцев Ибрагим Цаллагов пытался сыграть на перехвате, но мяч зацепил его руку.
Главный судья матча Артем Любимов после подсказки ВАР указал на точку. Гонгадзе реализовал 11-метровый удар.
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|
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|
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|
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|
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|
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|20
|2
|11
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|
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|19
|3
|4
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|19-40
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|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
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|
ЦСКА – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
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|П
|
|
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Краснодар
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|8
|
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Локомотив
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