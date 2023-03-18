«Факел» — «Сочи»: хозяева открыли счет в матче с пенальти

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе забил на 34-й минуте матча с «Сочи» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

Игрок «Факела» Ильнур Альшин в атаке с ходу слева прострелил в штрафную «Сочи», защитник сочинцев Ибрагим Цаллагов пытался сыграть на перехвате, но мяч зацепил его руку.

Главный судья матча Артем Любимов после подсказки ВАР указал на точку. Гонгадзе реализовал 11-метровый удар.