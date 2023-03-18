Ледяхов назвал безобразием игру Джикии в матче с «Оренбургом»

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился впечатлениями от матча «Оренбург» — «Спартак» (2:0).

«Прежде всего у «Спартака» не получилась игра в обороне, поэтому всех защитников заменили, кроме Тавареша. В защите красно-белые выглядели очень слабо. При переходных фазах «Оренбург» перехватывал мяч и выходил в быструю атаку. «Спартак» в таких моментах плохо перестраивался. У «Оренбурга» были моменты, кроме забитых мячей. Результат закономерен. Сегодня не день «Спартака». Серьезная ли травма у Джикии? Видимо, это травма задней поверхности бедра. Георгий пропустит минимум три недели. Он пролетает со сборной, хотя ту игру, которую Джикия показал сегодня — это просто безобразие. У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает. По игре «Оренбург» выглядел неплохо. У «Спартака» ничего не получилось, особенно в первом тайме. Пруцев очень много ошибок совершил, Зобнин в первом тайме вообще не участвовал. Оренбуржцы очень правильно подошли к этой игре», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.