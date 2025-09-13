Волк заявил, что в махачкалинском «Динамо» не грустят из-за ухода Пальцева в «Краснодар»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о трансфере защитника Валентина Пальцева в «Краснодар».

«Валентин качественный игрок, безусловно. Иначе «Краснодар» бы его не брал. Как тут ответить... У нас тоже есть квалифицированные игроки, центральные защитники все в полном порядке. Не грустим в этом плане. Но, конечно, игрок хороший», — сказал Волк.

«Краснодар» объявил о трансфере Пальцева на правах аренды 4 сентября. Арендное соглашение рассчитано до 23 января 2026 года и включает в себя обязательную опцию выкупа. Контракт защитника с «Краснодаром» будет рассчитан до конца июня 2030 года.