«Динамо» — «Спартак»: Миранчук, Джику, Жедсон сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Спартака» на матч 8-го тура чемпионата России.

Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.45 по московскому времени.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Макаров, Сергеев.

Запасные: Лещук, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Маухуб, Бабаев, Александров, Кутицкий, Зайдензаль, Тюкавин, Окишор.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

Запасные: Помазун, Бабич, Гузиев, Хлусевич, Рябчук, Зобнин, Дмитриев, Бонгонда, Солари, Массалыга, Угальде, Заболотный.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».