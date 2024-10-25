Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Радимов — об Уткине: «Троллил мастерски, на любую реплику оппонента сразу прилетал такой ответ, что человек всегда оставался в дураках»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дружбе с комментатором Василием Уткиным.

— С Уткиным вы дружили. А через ссоры прошли?

— Нет. Мы никогда не ругались. В последнее время вообще мало виделись — исключительно из-за Васи, он вечно был занят. В ноябре 2023-го наконец-то удалось пересечься. Сели на Маяковке в испанском ресторане, взяли нашу любимую паэлью. Проговорили часа два. Из которых больше половины Вася рассказывал мне про «Эгриси». Причем с такой теплотой, что я понял: команда для него — не просто развлечение. Детище!

— Это была ваша последняя встреча?

— Да.

— К тому моменту он так располнел, что уже и ходил-то с трудом. Чувствовали, что Васе недолго осталось?

— Вы знаете... Как позже выяснилось, многие в нашей компании об этом думали. Но вслух никто не произносил. Конечно, мы хотели помочь Васе. Но как заставить его сбросить вес? Как подступиться к такой деликатной теме?

Я вас уверяю, Вася сам все прекрасно понимал. Но он был тяжелый на подъем. Постоянно отмахивался: «Потом, потом...» Незадолго до смерти прошел обследование, врачи сказали: «Все нормально». Мне кажется, его это слишком успокоило.

— Вы были среди тех, кто лет десять назад отправил Уткина в Германию на операцию по уменьшению желудка?

— Нет. Я постфактум узнал. Порадовался, что Вася привел себя в порядок, сильно похудел. К сожалению, со временем килограммы вернулись.

— В настоящей злости Васю видели?

— Нет. Он не был злым. Правда, некоторые не понимали, что спорить с Васей в соцсетях — самоубийство. Троллил мастерски, на любую реплику оппонента сразу прилетал такой ответ, что человек всегда оставался в дураках. В этом плане Васе не было равных.

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов
Василий Уткин
Читайте также
Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Гросси не увидел улучшения ситуации с энергоснабжением ЗАЭС
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Радимов: «Когда бабушка отошла от шока, начала Семаку рассказывать: «Да этот Дзюба по мячу не может попасть...»

Двух руководителей «Енисея» подозревают в подкупе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости