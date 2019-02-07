Владислав Радимов - о фотографии с Быстровым и Аршавиным: "Не отказал пацанам в фото"

Экс-капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в Инстаграме опубликовал фотографию с Владимиром Быстровым и Андреем Аршавиным. Также он выразил сожаление, что дети стали мало проводить времени на улице.
"Кубок легенд в Москве ? Неее, мы откроем свой, на запасном поле "Петровского". Правда , легенд маловато пока, только та, что по центру! Не отказал пацанам в фото! А если серьезно, мало стало футбола во дворах и это печально... так здорово погонять мяч по снегу! Дети в компьютерах целыми днями! Прятки, штандер, царь-горы уходят в небытие! Какие еще игры приходят на память – это я тем, кто моего поколения?" – написал Радимов.
Кубок легенд в Москве ?😳неее, мы откроем свой, на запасном поле Петровского 😜✌️правда ,легенд маловато пока, только та, что по центру !!!Не отказал пацанам в фото !😜😂💪А если серьёзно , мало стало футбола во дворах и это печально ,,, так здорово погонять мяч по снегу!!Дети в компьютерах целыми днями !Прятки, штандер, царь-горы уходят в небытие !😥Какие ещё игры приходят на память -это я тем, кто моего поколения ?-)))#футбол#зож#