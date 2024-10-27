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Сегодня, 13:30

Кузьмичев: «Пиняев сильнее Зиньковского»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» выразил мнение, что клубу не следует обменивать полузащитника Сергея Пиняева на хавбека «Спартака» Антона Зиньковского.

— Про левого инсайда «Локо» Пиняева вы в сентябре сказали: « Вот он профильный нападающий, но КПД в последней стадии атаки у него хромает. К сожалению, не самая высокая конкретика. Поэтому Сергей потихоньку и теряет статус игрока основы». За последние полтора месяца Сергей вас не переубедил?

— Думаю и тренерский штаб, и сам Пиняев понимают, в чем футболисту надо прибавлять. А это очевидно — в конкретике.

— Но Пиняев же провел два ярких матча на Кубок — против «Химок» и «Оренбурга», в которых забил четыре мяча.

— Не спорю. Но в чемпионате его статистика скромнее (1+2 в 12 турах. — Прим. «СЭ»). Нужна стабильность. А так — от него все равно исходит угроза. Он активен на своем фланге, нагнетает. Просто нужно конкретнее играть в финальной трети поля.

— Недавно в СМИ появилась информация, что агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева. Верите в такой вариант?

— Если смотреть со стороны агента, наверное, для него это хорошая история. Возможно, с его точки зрения, Зиньковский смог бы переформатироваться в «Локо» и по-новому себя загрузить. Но тут нужно еще и учитывать интересы клуба.

— Зиньковский пригодился бы «Локо»?

— Если бы такой обмен состоялся, то, думаю, «Локо» скорее потерял бы, а не приобрел. Пиняев продолжает прогрессировать. У него еще есть потенциал. Что касается Зиньковского, то его уровень уже в принципе понятен. Для меня Пиняев, даже с учетом его недостатков, о которых сказал выше, гораздо боле интересный футболист.

— То есть, Зиньковский не сможет заменить Пиняева слева в атаке железнодорожников?

— Думаю, что нет. Что произошло с Зиньковским в последнее время? Он уже довольно давно не напоминает себя самого времен «Чертаново» и «Крыльев». Тренеры «Спартака» ему не доверяют, и Антон потерял уверенность в себе. В «Спартаке» всем непросто. Тут другой уровень давления. Похоже, Антон просто не справился в психологическом плане. В итоге потерял место в составе. Все закономерно, по делу.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Сергей Пиняев. Обменяют ли Пиняева на Зиньковского? Батраков против Вендела. Мог ли Соболев оказаться в «Локо»?

Антон Зиньковский
Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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26.10 16:30
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 - : -
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