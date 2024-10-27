Кузьмичев: «Пиняев сильнее Зиньковского»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» выразил мнение, что клубу не следует обменивать полузащитника Сергея Пиняева на хавбека «Спартака» Антона Зиньковского.
— Про левого инсайда «Локо» Пиняева вы в сентябре сказали: « Вот он профильный нападающий, но КПД в последней стадии атаки у него хромает. К сожалению, не самая высокая конкретика. Поэтому Сергей потихоньку и теряет статус игрока основы». За последние полтора месяца Сергей вас не переубедил?
— Думаю и тренерский штаб, и сам Пиняев понимают, в чем футболисту надо прибавлять. А это очевидно — в конкретике.
— Но Пиняев же провел два ярких матча на Кубок — против «Химок» и «Оренбурга», в которых забил четыре мяча.
— Не спорю. Но в чемпионате его статистика скромнее (1+2 в 12 турах. — Прим. «СЭ»). Нужна стабильность. А так — от него все равно исходит угроза. Он активен на своем фланге, нагнетает. Просто нужно конкретнее играть в финальной трети поля.
— Недавно в СМИ появилась информация, что агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева. Верите в такой вариант?
— Если смотреть со стороны агента, наверное, для него это хорошая история. Возможно, с его точки зрения, Зиньковский смог бы переформатироваться в «Локо» и по-новому себя загрузить. Но тут нужно еще и учитывать интересы клуба.
— Зиньковский пригодился бы «Локо»?
— Если бы такой обмен состоялся, то, думаю, «Локо» скорее потерял бы, а не приобрел. Пиняев продолжает прогрессировать. У него еще есть потенциал. Что касается Зиньковского, то его уровень уже в принципе понятен. Для меня Пиняев, даже с учетом его недостатков, о которых сказал выше, гораздо боле интересный футболист.
— То есть, Зиньковский не сможет заменить Пиняева слева в атаке железнодорожников?
— Думаю, что нет. Что произошло с Зиньковским в последнее время? Он уже довольно давно не напоминает себя самого времен «Чертаново» и «Крыльев». Тренеры «Спартака» ему не доверяют, и Антон потерял уверенность в себе. В «Спартаке» всем непросто. Тут другой уровень давления. Похоже, Антон просто не справился в психологическом плане. В итоге потерял место в составе. Все закономерно, по делу.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
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2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
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5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
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6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2