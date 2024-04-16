Быстров: «Борьба за золото в РПЛ практически завершена»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

13 апреля петербургский клуб одержал выездную победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура.

«Зенит» заслуженно победил в Краснодаре. Борьба практически завершена. Соперники хотели просто ждать ошибки «Зенита», но он часто не ошибается», — приводит слова Быстрова «Спорт День за Днем».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 4 очка. На третьей строчке располагается московское «Динамо» (38).