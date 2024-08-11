Педро — о Латышонке: «Он очень серьезный человек»
Вингер «Зенита» Педро поделился мнением о голкипере команды Евгении Латышонке.
— Он очень серьезный человек, но при этом, если есть повод смеяться, он посмеется. Если есть повод закрыться и просто работать, он будет работать. Во многом из-за этого он приносит пользу на поле, — цитирует Педро сайт «Зенита».
На 86-й минуте матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» судья назначил пенальти в ворота петербургской команды при счете 1:0. Муми Нгамале не смог реализовать 11-метровый — его удар отбил Латышонок.
Источник: Сайт
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|
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|0
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|
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|
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|2
|0
|1
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|6
|
6
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|
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|
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|
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|
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|0
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|2
|
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|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
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|3
|0
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|
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
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|10.08
|17:30
|
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|2 : 2
|10.08
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|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
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|
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Манфред Угальде
Спартак
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|П
|
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Маркус Вендел
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|6
|
|
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Бителло
Динамо
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|И
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|Ж
|
|
Евгений Марков
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|0
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Даниил Фомин
Динамо
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|0
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|0
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