Виктор Мозес прошел медосмотр для «Спартака». Результаты — в среду
29-летний полузащитник «Челси» Виктор Мозес прошел медосмотр для «Спартака» в римской клинике «Вилла Стюарт».
Большинство показателей в норме, но результаты ряда исследований станут известны к среде. Если и они дадут положительный результат, то футболист заключит контракт с красно-белыми.
Сейчас Мозес вернулся в Лондон, где ему предстоит оформить рабочую визу РФ, из-за пандемии ковид въезд по туристической сейчас невозможен, поэтому сразу требуется деловая. Как только организационные формальности будут соблюдены, нигериец вылетит в Москву и присоединится к новой команде. (Вячеслав Короткин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.