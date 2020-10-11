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Виктор Мозес прошел медосмотр для «Спартака». Результаты — в среду

17:21
Виктор Мозес. Фото AFP
Виктор Мозес. Фото AFP
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29-летний полузащитник «Челси» Виктор Мозес прошел медосмотр для «Спартака» в римской клинике «Вилла Стюарт».

Большинство показателей в норме, но результаты ряда исследований станут известны к среде. Если и они дадут положительный результат, то футболист заключит контракт с красно-белыми.

Сейчас Мозес вернулся в Лондон, где ему предстоит оформить рабочую визу РФ, из-за пандемии ковид въезд по туристической сейчас невозможен, поэтому сразу требуется деловая. Как только организационные формальности будут соблюдены, нигериец вылетит в Москву и присоединится к новой команде. (Вячеслав Короткин)

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