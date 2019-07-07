Виктор Гончаренко: "Выиграть Лигу Европы? Почему нет?"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками рассказал о целях на сезон.

– На что ЦСКА рассчитывает в этом сезоне?

– Когда ты работаешь в большом клубе, неуместно думать о задачах. С Романом Юрьевичем Бабаевым никогда это даже не обсуждали. Мы должны продолжать развиваться, становиться лучше

– Реально ли с этим составом несмотря на все трудности выиграть Лигу Европы?

– Надо думать не о трудностях, а о лучшем. Всегда бывают разные сюрпризы. Мы должны верить, что у нас все получится. Почему нет? Все может быть в этой жизни.