16:08 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "Довольны победой, ЦСКА идет вперед"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о матче с "Уралом" (1:0) в 20-м туре чемпионата России.

- Конечно, мы довольны победой, идем вперед, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Мы нашли возможность в последние 25 -30 увеличить темп игры и сыграть на половине соперника, закрепиться там и пробовать создавать моменты. У нас это получилось. Важно, что мы умеем создавать моменты и дожимать соперника. Повреждение Набабкина? Нет, ничего серьезного

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Урал - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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