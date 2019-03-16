Виктор Гончаренко: "Довольны победой, ЦСКА идет вперед"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о матче с "Уралом" (1:0) в 20-м туре чемпионата России.

- Конечно, мы довольны победой, идем вперед, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы нашли возможность в последние 25 -30 увеличить темп игры и сыграть на половине соперника, закрепиться там и пробовать создавать моменты. У нас это получилось. Важно, что мы умеем создавать моменты и дожимать соперника. Повреждение Набабкина? Нет, ничего серьезного

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