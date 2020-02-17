Видео первого гола Кокорина за «Сочи»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин отличился в первом же матче за свой новый клуб. Он забил гол в товарищеской игре против «Динамо». Форвард отличился на 52-й минуте.

Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Официально о сделке было объявлено сегодня, 17 февраля.