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Видео первого гола Кокорина за «Сочи»

18:21
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин отличился в первом же матче за свой новый клуб. Он забил гол в товарищеской игре против «Динамо». Форвард отличился на 52-й минуте.

Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Официально о сделке было объявлено сегодня, 17 февраля.

Динамо — Сочи

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