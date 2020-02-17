Видео первого гола Кокорина за «Сочи»
18:21
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин отличился в первом же матче за свой новый клуб. Он забил гол в товарищеской игре против «Динамо». Форвард отличился на 52-й минуте.
Пришел. Увидел. Забил. ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 17, 2020
Кокорин моментально отличился за «Сочи»! pic.twitter.com/FfgILX4RMr
Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Официально о сделке было объявлено сегодня, 17 февраля.
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